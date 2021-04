Serie A, diritti tv: riparte l’asta per le partite in co-esclusiva

La Serie B invece torna su Sky: la piattaforma pay ha infatti acquisito i diritti di trasmissione di tutte le partite per le stagioni 2021/2024

DAZN è il detentore dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021/24. Come scrive il Corriere della Sera, però, restano però da assegnare le tre partite in co-esclusiva: l’anticipo del sabato sera, il lunch match di domenica e il posticipo del lunedì sera. Le offerte dovranno arrivare entro le 10 del 3 maggio. Sarebbero però esclusi dall’asta gli intermediari indipendenti e l’obiettivo fissato dalla Lega sarebbe intorno ai 150 milioni annui, più di Sky, che aveva messo sul piatto 87,5 milioni a stagione. La Serie B invece torna su Sky: la piattaforma pay ha infatti acquisito i diritti di trasmissione di tutte le partite per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. Lo ha annunciato la Lega guidata dal presidente Mauro Balata.