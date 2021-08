Sconcerti, voti al mercato: 6 alla Roma, 7 all’Inter, 8 al Milan e 4 alla Lazio

Il giornalista dà i voti al mercato: 8 al Milan, 7 all'Inter, 4 alla Lazio

Il voto alla gestione del mercato. Roma: 6. La squadra è diversa, pressa molto di più, ha un modo forte di stare in campo e ha Zaniolo, un acquisto senza prezzo, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Avrà il suo centravanti, ma non sarà facile sostituire Dzeko. È una Roma che dipende più dai vecchi che dai nuovi. La qualità viene da Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Veretout. Forse non basta per un salto grande. Voto 7 all'Inter, 8 al Milan, 4 alla Lazio e alla Juventus. Cinque all'Atalanta.