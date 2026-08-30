C'è da aspettarsi tanto, tantissimo da questi questi ultimi giorni di mercato della Roma: altri tre acquisti, se i piani andranno come li ha immaginati lo staff tecnico e la direzione sportivo del club. Tre colpi oltre a quello di Balerdi, sbarcato ieri pomeriggio a Ciampino e che sarà ufficializzato oggi: prestito da un milione con di-ritto di riscatto a 13 milioni che diventerà obbligo in base alle presenze. Due attaccanti esterni e un centrocampista, a fronte delle uscite di Soulé ed El Aynaoui. Il nome del primo attaccante esterno sul quale la Roma si è tuffata e sul quale stava lavorando da un po', solo che lo Zenit non apriva alla cessione, è Luiz Henrique. Ieri ci sono stati dei contatti con il club russo e la trattativa ha subito un'accelerazione importante. L'affare si può chiudere a titolo definitivo: 30 milioni più cinque di bonus (complicati). E' un esterno di piede mancino che gioca prevalentemente a destra ma che ha dimostrato di saper giocare anche a sinistra. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Soulé non ha mai smesso di essere sul mercato e negli ultimi giorni ha acceso almeno un paio di interessi concreti in Premier League, da Fulham e Sunderland, disposte a prenderlo in prestito oneroso con obbligo condizionato di riscatto per una valutazione complessiva da 35 milioni. In caso di uscita di Soulé il nome su cui si ragiona è quello di Leweling dello Stoccarda, in grado di ricoprire anche il ruolo di tuttafascia.