Ronaldo: “Totti si meritava un Pallone d’oro”

Le parole di stima tra Totti e Ronaldo non sono mai mancate. Secondo quanto riportato da Gianluca Piacentini su “Il Corriere della Sera”, l’ex capitano della Roma una volta ha detto: “Ronaldo il Fenomeno è stato il top del top sotto tutti i punti di vista, senza nulla togliere a Messi e Cristiano, ma lui era di un’altra categoria”. Ieri è arrivata la risposta del giocatore brasiliano che in una diretta Instagram con Alessandro Del Piero ha dichiarato: “Per me tu, Totti, Maldini e Raul dovevate vincere il pallone d’oro. Me l’ha fatto pensare Cannavaro la settimana scorsa durante un’altra diretta”.