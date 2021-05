Roma, un test per Zaniolo. Dzeko tra Usa e nostalgia

L'attaccante bosniaco parlerà con Mourinho dopo la fine del campionato e poi sarà presa una decisione

Resta o va via? Attenuato leggermente l’effetto Mourinho, in casa romanista non si parla d’altro che del futuro di Edin Dzeko, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Le voci proveniente dalla Bosnia sull’interesse dei Los Angeles Galaxy e il gradimento mai nascosto del numero 9 e soprattutto della sua famiglia per la destinazione californiana hanno acceso un rifletto sull’ex capitano romanista. La questione non è ancora stata affrontata dalle uniche due persone che possono decidere, cioè Edin Dzeko e José Mourinho. I due si parleranno dopo la fine del campionato e poi sarà presa una decisione. L’ipotesi che quella di domani sera contro lo Spezia possa essere l’ultima apparizione in maglia giallorossa di Dzeko è comunque concreta. Ha già dato appuntamento alla prossima stagione Nicolò Zaniolo, che oggi volerà in Austria per effettuare alcuni controlli e test nella clinica in cui è stato operato dal professor Fink. Se riceverà l’ok definitivo per tornare a giocatore, come è più che probabile, potrebbe disputare un paio di partite con la formazione Primavera di Alberto De Rossi, ma solo nella fase finale del campionato e non nei play-off.