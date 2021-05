Roma, tutti gli occhi su Darboe. Fonseca: “Onoreremo la maglia”

Il baby centrocampista parte dall'inizio dopo l'ottima prova in Europa

Rispetto alle ultime uscite, nella conferenza stampa alla vigilia del match col Crotone, Paulo Fonseca è sembrato quasi rilassato, sicuramente più sereno, scrive Gianluca Piacentini sul "Corriere della Sera". "Ai calciatori - le parole del tecnico - non devo chiedere niente, sappiamo che dobbiamo arrivare più in alto possibile. Non servono stimoli perché chi gioca per la Roma deve sempre scendere in campo per vincere e per difendere questa maglia". Poi a fine stagione passerà il testimone a Mourinho. Quello che non farà, Fonseca, è dare consigli al connazionale sui calciatori della rosa, anche se continua a difendere il suo lavoro senza anticipare cosa farà il prossimo anno. Darboe oggi giocherà dall'inizio, ma molti ragazzi della Primavera sono pronti.