Accolto Mora, il tecnico aspetta che gli ultimi ı1 giorni di mercato possano definire la rosa. A livello numerico serve un'alternativa a Wesley come esterno sinistro di centrocampo, ma non è detto che le mosse del ds D'Amico possano fermarsi lì. Partendo da quella mattonella, ci sono da registrare delle difficoltà per Luis Henrique, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Il brasiliano, in uscita dall'Inter, guadagna parecchio e il club non ha aperto ad una sua cessione in prestito con diritto di riscatto, chiede alla Roma un obbligo condizionato. La valutazione non è mai scesa sotto quota 27 milioni, cifra che a Trigoria non intendono investire in un ruolo già coperto. Su Udogie il discorso è simile, la differenza pero é che il Tottenham sembra intenzionato, sul finire del mercato, ad accettare un semplice prestito con diritto. L'esterno italiano vuole tornare in Serie A e gradirebbe molto l'approdo alla corte di Gasperini. Rimane poi sempre l'idea Cacciamani del Torino: la distanza tra domanda e offerta rimane di 5 milioni. C'è poi la suggestione Fofana, in attacco. Per il belga, però, occorre attendere il ritorno del playoff Champions tra il suo Lione e il Fenerbahce. L'andata è finita 1-1 e Fofana è rimasto in campo per g0'.