Roma-Raggi, vertice per lo Stadio. Oggi test col Belenenses

In Camidoglio il primo incontro ufficiale dopo l’abbandono di Tor di Valle

Ieri è andato in scena un incontro con la Sindaca Raggi. In rappresentanza dei giallorossi non c’erano Dan e Ryan Friedkin, ma il CEO Fienga e Stefano Scalera. E’ il primo incontro ufficiale dopo l’abbandono di Tor di Valle. Sul tavolo l’individuazione di una nuova zona dove dovrà nascere l’impianto. La zona preferita dalla proprietà resta quella a cavallo tra i Mercati Generali e il Gazometro, a poche centinaia di metri da Campo Testaccio. Si tratta di un’area ben servita dal trasporto pubblico, ma con delle criticità per quanto riguarda il trasporto privato che andranno risolte. Il colloquio con la Raggi è stato interlocutorio, soprattutto perché la Roma non può non tenere conto che tra qualche mese si voterà per il nuovo Sindaco.