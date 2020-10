Roma, positivi a Trigoria tre ragazzi delle giovanili

Seppure in maniera più soft rispetto a parecchie formazioni di serie A, che negli ultimi giorni hanno avuto molti casi di positività, anche a Trigoria torna la paura del Coronavirus. Ieri infatti tre calciatori del settore giovanile giallorosso, due ragazzi dell’Under 18 e uno della formazione Primavera allenata da Alberto De Rossi, sono risultati positivi al tampone anti Covid, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”.

Il test era stato effettuato nel pomeriggio di giovedì, nella serata di venerdì sono arrivati i risultati e ieri la società ha immediatamente sospeso tutti gli allenamenti e tutte le amichevoli in programma per tutte le categorie del vivaio, dai più piccoli ai più grandi.

Per sicurezza sono state sospese anche le terapie peri calciatori alle prese con il recupero da infortuni (tipo Karsdorp e Zaniolo), che quindi non si sono visti al centro sportivo. Slitterà quindi di un giorno la ripresa dei lavori per i calciatori agli ordini di Fonseca, che ci sarà martedì e non più domani come previsto in un primo momento, e sempre senza gli otto calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

Nonostante i tre ragazzi positivi, a Trigoria c’è un clima abbastanza sereno, dato dalla consapevolezza di aver sempre rispettato in maniera corretta tutti i protocolli sanitari.