Roma, per Pellegrini il rinnovo è più vicino. Veretout, nuovo ko

Domani (ore 19) a Frosinone i giallorossi in amichevole contro il Debrecen

Forse non è ancora il caso di allarmarsi, ma in casa romanista c’è un po’ di preoccupazione per le condizioni di Jordan Veretout, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il centrocampista francese non ha partecipato agli allenamenti di ieri per un risentimento muscolare al quadricipite della gamba destra, la stessa che lo tiene lontano dal campo da quasi tre mesi. Dal giorno del raduno della squadra, il 6 luglio, Mourinho non lo ha avuto quasi mai a disposizione. Eppure il centrocampista francese, come tutti i reduci da infortunio, aveva cominciato la stagione con qualche giorno di anticipo rispetto ai compagni di squadra. Quasi certamente non ci sarà nemmeno domani (ore 19) a Frosinone contro il Debrecen.