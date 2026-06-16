Dall’altra parte del mondo Dybala attende ancora una risposta, la controproposta è stata inviata e l’agente Novel (ancora in Spagna) aspetta una chiamata per finalizzare l’accordo. Da limare ancora i dettagli legati ai bonus per le presenze, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Gli altri due in attesa sono Pellegrini e Celik. Nei giorni scorsi sono andati in scena i primi colloqui tra il procuratore di Lorenzo e D’Amico. La volontà è quella di rimanere e il giocatore ha già dato l’ok per il taglio dell’ingaggio che passerà dai 4 più 2 di bonus attuali ad una cifra intorno ai 2.5 più bonus. Vicina anche la firma di Celik (il club potrà usufruire del Decreto Crescita). Non c’è urgenza per Mancini e Cristante poiché i loro contratti scadono nel 2027, ma questa potrebbe essere la settimana decisiva anche per loro. Ritoccata l’offerta per Gianluca (poco superiore ai 3 milioni) che è pronto a firmare fino al 2029 con opzione fino al 2030, per Bryan un biennale.