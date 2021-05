Roma, ora resta soltanto il derby per evitare il fallimento completo

Sono 6 i punti in meno rispetto alla trentaseiesima partita della passata stagione

Ancora una sconfitta per la Roma (3-1, a segno Mkhitaryan giunto all’undicesimo gol in campionato), la dodicesima in campionato su 36 partite: ogni tre gare giocate in Serie A, la formazione di Fonseca ne ha persa una, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Quella di ieri è stata la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, cinque aggiungendo anche la disfatta di Manchester contro lo United. La settima posizione in classifica – evitato il sorpasso dal parte del Sassuolo che ha perso contro la Juventus – è la logica conseguenza di un ruolino di marcia che ha visto la Roma crollare letteralmente nella seconda parte della stagione, ma peggiorare visibilmente allo scorso campionato. Sono 6, infatti, i punti in meno rispetto alla trentaseiesima partita della passata stagione (58 invece di 64), 7 in meno i gol segnati (64 invece di 71) e 5 in più quelli subiti (53, senza contare i 3 a tavolino con il Verona invece di 48). Negli scontri diretti la Roma ha conquistato 4 punti su 33 a disposizione, senza vincerne nemmeno uno e pareggiandone quattro: ultima chiamata, sabato sera il derby con la Lazio. Solo una grande prestazione contro i biancocelesti può rendere meno amaro il finale di stagione dei giallorossi e, di conseguenza, l’addio di Fonseca.