Passano i giorni, ma le priorità in casa Roma restano invariate. Il nuovo direttore sportivo, i rinnovi di contratto, le plusvalenze e gli acquisti da trovare: tutto, o quasi, fermo alla dolce notte di Verona. Continua ad essere rimandato l'ormai imminente annuncio di Tony D’Amico come nuovo ds, anche se formalmente potrà operare soltanto dal 1° luglio a meno di deroghe dalla Lega Serie A. C'è da sistemare, al più presto, la questione dei rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik. La fiducia rimane invariata, secondo il Corriere della Sera, ma probabilmente nessuno dei protagonisti si aspettava di dover attendere tanto. Se con la sua visita più recente a Trigoria Ryan Friedkin aveva ben impostato i discorsi, i contatti nelle ultime settimane si sono diradati. Entro fine mese la Roma è alla ricerca di 50 milioni di plusvalenze, per chiudere il settlement agreement con la Uefa. L'Arsenal si è mosso con l'entourage di Koné, ma di offerte a Trigoria ancora nulla. A proposito di 30 giugno, anche il Marsiglia ha esigenze di bilancio e per Greenwood parte da una richiesta di 55 milioni (bonus compresi). La Roma, che ha l'accordo col giocatore per uno stipendio da 4,5 milioni l'anno.