Roma, la carica dei 101 gol subiti. E tutti hanno paura di farsi male

I record al contrario dei campionati di Fonseca che ha perso la fiducia del gruppo

Da qui alla fine della stagione della Roma mancano cinque partite: Manchester United (ritorno della semifinale di Europa League, andata 6-2 per i Red Devils), Crotone, Inter, Lazio e Spezia in campionato. La domanda che i tifosi giallorossi si pongono, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, è una sola: quante umiliazioni ci attendono ancora? Il fallimento è sotto gli occhi di tutti. In due campionati, abbonando il 3-0 a tavolino contro il Verona (sul campo finì 0-0), la Roma ha subito 101 gol. Ci sono due campi nei quali Fonseca ha fatto ancora peggio: gli infortunati e la gestione del gruppo. La credibilità del portoghese è ai minimi storici anche dentro lo spogliatoio. Sono rimasti ben pochi i suoi fedelissimi e il numero enorme di ricadute negli infortuni ha spaventato i giocatori. Parecchi hanno criticato le metodologie di allenamento e vedono in Fonseca e nel suo staff poca cura di quei dettagli che poi fanno la differenza.