Il portiere più forte contro l'attacco più scatenato, già 13 gol per l'Inter. Il portiere più debole contro il re dei bomber, Malen già a quota 6. Roma-Inter di sabato sera è an-che una sorta di testacoda, nella classifica di gradimento e rendimento dei due numeri uno. Svilar è uno dei punti di forza della Roma e sarebbe titolare anche nell'Inter, che ora deve fare i conti con la scelta di promuovere titolare Pepo Martinez. Martinez, a 28 anni, deve dare in fretta delle risposte convincenti e il fatto che la difesa non abbia ancora un leader riconosciuto e un assetto chiaro per gli scontri diretti non lo aiuta. Svilar non ha mai incassato in A più di due gol da quando Gasp è sulla panchina della Roma, e invece a San Siro ad aprile ne raccolse cinque. Lo scrivono Davide Stoppini e Paolo Tomaselli su Il Corriere della Sera. Un po' di numeri aiutano a capire: 138 partite in giallorosso e 54 volte la porta tenuta inviolata, praticamente il 40%. Bello fare il difensore con uno così alle spalle. Altro dato: la Roma terza dello scorso torneo aveva un xG contro (ovvero i gol attesi da incassare) di 42,59. Nei fatti, invece, Gasp a fine campionato ne ha subiti 31: lo scarto è merito quasi esclusivamente di Svilar, è come se il portiere avesse salvato 11 reti.