Sabato il portiere più forte contro l'attacco più scatenato del campionato e il portiere più debole contro il re dei bomber in Serie A
Fenerbahce-Roma, Svilar versione fenomeno nella rifinitura anche fuori dai pali
Il portiere più forte contro l'attacco più scatenato, già 13 gol per l'Inter. Il portiere più debole contro il re dei bomber, Malen già a quota 6. Roma-Inter di sabato sera è an-che una sorta di testacoda, nella classifica di gradimento e rendimento dei due numeri uno. Svilar è uno dei punti di forza della Roma e sarebbe titolare anche nell'Inter, che ora deve fare i conti con la scelta di promuovere titolare Pepo Martinez. Martinez, a 28 anni, deve dare in fretta delle risposte convincenti e il fatto che la difesa non abbia ancora un leader riconosciuto e un assetto chiaro per gli scontri diretti non lo aiuta. Svilar non ha mai incassato in A più di due gol da quando Gasp è sulla panchina della Roma, e invece a San Siro ad aprile ne raccolse cinque. Lo scrivono Davide Stoppini e Paolo Tomaselli su Il Corriere della Sera. Un po' di numeri aiutano a capire: 138 partite in giallorosso e 54 volte la porta tenuta inviolata, praticamente il 40%. Bello fare il difensore con uno così alle spalle. Altro dato: la Roma terza dello scorso torneo aveva un xG contro (ovvero i gol attesi da incassare) di 42,59. Nei fatti, invece, Gasp a fine campionato ne ha subiti 31: lo scarto è merito quasi esclusivamente di Svilar, è come se il portiere avesse salvato 11 reti.
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