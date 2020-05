Roma, il rischiatutto di Pallotta. Friedkin mai così lontano

James Pallotta e Dan Friedkin non sono mai stati così lontani, tanto da far pensare che il texano se ne sia andato per sempre, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

L’offerta era valida ma la mancata risposta del presidente della Roma è stata presa come un “no”. Ora servirebbe un miracolo per far riprendere la trattativa. Pallotta è pronto a tenere la società rischiando sul futuro.

Molto dipenderà dal mercato che è un’incognita. I tifosi hanno paura di perdere Zaniolo e Pellegrini. Se Fonseca facesse l’impresa di portare la Roma in Champions League molte cose potrebbero cambiare.