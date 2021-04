Roma, i tifosi depressi si chiedono: “Adesso squalificano lo United?”

Vincere senza giocare, viste le ultime partite, è un bel salvagente, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Lo devono aver pensato i tifosi romanisti che, in mezzo al tornado Superlega che sta sconvolgendo il mondo del calcio, hanno incominciato a farsi e a fare due domande su social e alle radio.

La prima: è vero la Uefa squalificherà subito Manchester United e Arsenal e che Roma-Villarreal è già la finale di Europa League? La seconda: è vero che la Federcalcio squalificherà subito Inter, Milan e Juventus, liberando così un posto sicuro, uno quasi sicuro e uno possibile per la prossima Champions? in questo caso potrebbe tornare buono anche il settimo posto in cui la Roma è precipitata.

Le cose però non così semplici anche se il presidente dell’Uefa, Ceferin, ha promesso punizioni per i club seccessionisti. Subito o a partire dalla prossima stagione? La decisione dovrebbe arrivare venerdì.