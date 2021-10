Roma, i gol di Pellegrini fanno la parte dei centravanti

Quello di Cagliari è l' ottavo centro stagionale per il capitano giallorosso

Se la difesa, con 10 gol al passivo, è la terza meno battuta del campionato (dopo Napoli e Milan), è l’attacco a preoccupare in casa romanista, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Sono soltanto 18, infatti, i gol messi a segno dalla Roma in dieci partite di campionato e di questi solo due arrivano dai tre centravanti a disposizione di José Mourinho: Tammy Abraham, Eldor Shomurodov e Borja Mayoral. In realtà l’unico ad esultare in campionato è stato l’inglese (l’ultimo gol però risale al 23 settembre), mentre l’uzbeko e lo spagnolo non hanno dato alcun contributo in fatto di marcature. Un problema non da poco, finora ben nascosto dalla prolificità dei centrocampisti e dei difensori: anche a Cagliari le reti sono arrivate da Pellegrini, al suo ottavo centro stagionale (il quinto in campionato) e da Ibañez, al secondo gol dopo quello purtroppo inutile nel derby. A mancare in maniera abbastanza clamorosa all’appello è finora Tammy Abraham, centravanti che la scorsa estate ha preso il posto di Edin Dzeko e arrivato dal Chelsea per 40 milioni di euro. L’inglese è partito bene con due gol (Salernitana e Udinese) e due assist nelle prime cinque giornate (più altre due reti in Conference), ma poi si è bloccato.