Roma, i conti in profondo rosso: perdita record di 204 milioni

Una perdita record di 204 milioni di euro, la seconda più alta nella storia del calcio italiano, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, alle spalle dei 207 milioni dell’Inter nella stagione 2006-07.

La Roma ha così reso noti i risultati economici al 30 giugno 2020: a livello di gruppo la perdita dell’esercizio 2019-20 è stata di 204 milioni di euro mentre quella della sola AS Roma Spa è di 188 milioni; il patrimonio netto consolidato stimato è invece negativo per 242,5 milioni di euro. Un vero e proprio record negativo, macerie lasciate in eredità al gruppo Friedkin (subentrato ad agosto scorso dopo mesi di estenuanti trattative) dalla precedente gestione dovute ad una serie di fattori che hanno contribuito a mandare a picco i conti della società giallorossa: da una parte l’assenza dalla Champions League e i conseguenti mancati ricavi commerciali e da botteghino, dall’altra la diffusione della pandemia che ha aumentato inevitabilmente maniera esponenziale lo squilibrio tra i costi e i ricavi della società.

Nonostante i conti in rosso, però, la società ritiene che “il risanamento patrimoniale sarà conseguito con modalità e tempi coerenti con le esigenze del business e con le applicabili disposizioni di legge“.