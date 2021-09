Roma, effetto Mou: Olimpico pieno (a metà) anche in Conference League

Il tecnico: "Voglio che la squadra mantenga l’ambizione che ha avuto contro il Sassuolo"

Oltre 26.000 biglietti venduti per Roma-Cska Sofia (stasera alle 21) sono il segnale più lampante di quello che si chiama già “effetto Mou”, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Hanno aiutato i prezzi popolari, ma non era certo facile riempire l’Olimpico in quasi tutti i posti disponibili in tempi di pandemia. La Conference League non ha certo il fascino della Champions e non è neppure l’Europa League, però il fatto è un altro: i tifosi vogliono vedere la squadra di Mourinho sempre e comunque. La vittoria all’ultimo tuffo contro il Sassuolo (“Arrivata in un modo epico“, ha detto Mourinho) è stata il miglior biglietto da visita anche per le partite a venire. José Mourinho, così, deve fare l’equilibrista: da un lato c’è la voglia di prolungare il momento magico e dall’altra la necessità di tenere a freno entusiasmi che possono essere anche controproducenti. Cinque vittorie di fila non sono 50. Non c’è ragione per andare fuori di testa. I tifosi sono felici ma anche loro devono essere equilibrati come lo siamo noi: il nostro è un processo, stiamo lavorando solo da due mesi. Tranquilli tranquilli" dice Mourinho in conferenza stampa. Ma poi accelera: "Voglio che la squadra mantenga l’ambizione che ha avuto contro il Sassuolo. Dico sempre ai miei calciatori che dare meno del 100% vuol dire non dare niente. Questa caratteristica non è negoziabile“. Frenata: “Il campionato vale più della Conference League". Istruzioni per l’uso: 1) vincere il girone è importante perché solo le prime passeranno direttamente il turno e salteranno il playoff che le seconde giocheranno invece con le “retrocesse” dall’Europa League; 2) arrivare fino in fondo porta in cassa circa 30 milioni di euro.