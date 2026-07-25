Aspettando novità sostanziali per i due esterni sinistri, di attacco e centrocampo, intorno alla Roma ha preso il via un ballo non su, ma per le punte. Perché il mercato è fatto di priorità, certo, con i due laterali di cui sopra che Gasperini chiede e che dovranno riempire caselle per ora scoperte, ma anche di tempistiche e a Trigoria hanno capito che è il momento di spingere per uno degli obiettivi estivi: Nicolò Tresoldi. L'agente e il padre della punta hanno aumentato il loro pressing sul Bruges per far abbassare le pretese. Nelle ultime ore poi, tramontato Summerville, i dirigenti romanisti - scrive Simone Valdarchi sul Corriere della Sera - hanno dato il via ai colloqui diretti con la società belga. Intanto, a fare compagnia a Malen lì davanti, è rimasto Dovbyk, un altro che non rientra nei piani del club. L'ucraino è seguito dal Villarreal in Spagna, ma anche la Fiorentina ha acceso i fari sull'ex Girona. A Firenze stanno trattando la cessione di Kean al Como e Dovbyk è tra i profili individuati (insieme a Pellegrino e Pinamonti) per sostituirlo.