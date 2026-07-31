Avanti un altro. Passano i giorni e la lista degli esterni d'attacco seguiti dalla Roma si fa sempre più lunga. In modo particolare a sinistra, dove Gasperini aspetta la pedina che chiede da un anno. Il nome nuovo è quello di Schade, tedesco classe 2003 del Brentford. Piede destro, veloce e duttile ha le caratteristiche che piacciono a Trigoria e D'Amico ha allacciato i primi contatti con i procuratori. La società inglese chiede 45 milioni, troppo secondo le valutazioni romaniste, ma è un profilo da seguire. Come altri d'altronde. Nusa, per esempio, rimane il preferito, ma il Lipsia - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - non ha esigenze di cassa e non scende sotto i 6o milioni. La Roma non lo molla, mentre ha tentato l'approccio per Ezzalzouli. Il marocchino, che con il Betis Siviglia si è conquistato la qualificazione in Champions, non ha aperto all'ipotesi romanista, rimandando per il momento ogni discorso tra club.