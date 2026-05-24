Duemilaseicentotrentasei giorni, così lunghi pure da scrivere figurarsi da vivere, da sopportare, da aspettare. La Roma manca dalla Champions League dal 6 marzo 2019, ottavo di finale contro il Porto. Per la prima volta in sette anni la Roma s'è messa infatti nelle condizioni, vincendo le ultime quattro giornate consecutive, di giocarsi un match point senza dipendere dai risultati altrui. Sarebbe la prima volta con i Friedkin come proprietari del club: non a caso oggi il vicepresidente Ryan sarà a Verona vicino alla squadra. "Andare in Champions ti permette di allargare la distanza con altre squadre, di avere più possibilità sul mercato e anche maggiore appeal sui calciatori", dice Gasp. Tutto chiaro, il quarto posto la vita te la cambia. Gasperini - racconta Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - ieri in sala stampa era un mix di eccitazione e di prudenza: "Non fatemi fare i bilanci ora, cominceremo a farli dopo la partita". Ha ragione lui. L'ha avuta vincendo la battaglia interna con Ranieri: dal giorno dell'addio dell’ex senior advisor la Roma ha solo vinto. Casuale? Chissà. Oggi a Verona Malen giocherà ancora vicino a Dybala, che in settimana rinnoverà il contratto riducendosi di due terzi l’attuale compenso, e pure con Soulé: tridente pesante dall’inizio per scardinare il Verona. Domani, al rientro a Roma, tra allenatore e proprietà si parlerà di cessioni, di acquisti e di nuovo ds, con D'Amico in pole per sostituire Massara.