Roma, basta un punto. Pallotta rallenta sulla cessione del club

Basta un punto alla Roma per qualificarsi aritmeticamente ai sedicesimi di Europa League, scrive “Il Corriere della Sera”. Tenterà di conquistarselo stasera, in casa, nella partita contro il Wolfsberger, contro cui basterebbe addirittura la sconfitta in caso di mancata vittoria del Basaksehir contro il Borussia Moenchengladbach. Non ci saranno Cristante e Smalling, infortunati, mentre Pellegrini e Zaniolo siederanno in panchina. Riposo anche per Kolarov e Pau Lopez.

Nel frattempo, le trattative tra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma hanno subito uno stop, data la distanza tra richiesta ed offerta. L’attuale presidente del club non avrebbe inoltre gradito le voci che davano per fatto l’affare.