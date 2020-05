Riapre Trigoria: fasce orarie, stanze singole e distanziamento

Oggi è il giorno. Trigoria riapre agli allenamenti individuali dopo che, nei giorni scorsi, i calciatori della Roma si sono sottoposti ai controlli medici necessari alla prima fase della ripartenza del calcio, scrive Luca Valdiserri sul “Corriere della Sera”. I calciatori arriveranno nel centro sportivo Fulvio Bernardini scaglionati in diverse fasce orarie, in modo da distribuire il lavoro senza creare assembramenti. Appena arrivati a Trigoria saranno sottoposti alla misurazione della temperatura da parte del personale medico, andranno in stanza per cambiarsi e scenderanno in campo per la seduta individuale. In pratica la stanza singola sostituisce di fatto lo spogliatoio. I campi a disposizione sono sei e serviranno a dividere i calciatori rispettando in questo modo le norme relative al distanziamento sociale. Al termine della seduta di allenamento faranno ritorno nelle loro stanze, per farsi la doccia e lasciare quindi il centro sportivo.