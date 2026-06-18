Eccola, la risposta della Uefa è arrivata. Si è fatta attendere almeno un paio di settimane, ma per la Roma è un passaggio. Sei milioni di euro complessivi di multa per il club dei Friedkin. Lo sforamento è lieve. Ma va contenuto entro questo 30 giugno. È chiaro che il giudizio sulla Roma, da parte della Uefa, resti sospeso, con il famoso obiettivo dei 50 milioni di euro circa da centrare per evitare sanzioni, a cui però la Uefa non accenna. Lo fa invece con il Marsiglia, minacciato di futura esclusione dalla coppe europee per tre stagioni. Il Marsiglia è il club dal quale la Roma vuole comprare Greenwood. Il giocatore - sottolinea Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - ha già dato la parola alla Roma, ha concesso la priorità al club giallorosso. Il Marsiglia fin qui non ha mai abbassato le pretese rispetto a una richiesta di una base fissa di 50 milioni e ulteriori 5 di bonus. Ma la nota della Uefa di ieri di fatto mette all’angolo il club francese. Si tratta, a questo punto, di trovare l’incastro giusto. La Roma ha la necessità di non andare oltre quota 45 milioni. Certo è che serve lavorare sulle uscite, contemporaneamente: Soulé e Koné restano i maggiori indiziati. Ma occhio nuovamente a Ndicka, se l’Inter dovesse tornare ad ascoltare proposte per Bastoni.