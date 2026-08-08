Un anno dopo ci risiamo. La Roma torna a pensare a Jonathan Rowe per rinforzare l'attacco. L'inglese era stato uno dei profili valutati anche la scorsa estate prima di passare al Bologna che adesso però vuole tenerselo stretto. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i rossoblù hanno già rifiutato un'offerta da circa 30 milioni di euro da parte dell'Everton dei Fredkin ritengono il calciatore incedibile. I giallorossi si sono mossi con il suo entourage ma al momento le possibilità sono molto basse. A chiudere la porta ad un trasferimento ci ha pensato proprio Rowe in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Sono un giocatore del Bologna, questo è un grande club con idee chiare e un nuovo progetto su cui sono concentrato al cento per cento. Mi sento parte di questo mondo, non penso ad altro e non mi interessa altro". L'ex Marsiglia ha poi proseguito con un messaggio d'amore nei confronti della tifoseria rossoblù: "Sto imparando il testo di “Caro amico ti scrivo” di Lucio Dalla (“L’Anno che verrà”, ndr). Sono a buon punto. Quest’anno al Dall’Ara la voglio cantare anche io". Rowe ha poi voluto mandare un messaggio a Santiago Castro, arrivato pochi giorni fa alla Roma proprio dal Bologna: "Sono felice per lui. Gli auguro di crescere ancora alla Roma perché è un ottimo giocatore e un amico. Affrontarlo sarà molto strano, speriamo faccia bene tranne che contro di noi".