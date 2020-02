Primavera, pesante ko a Verona in semifinale

Si fa complicatissima la strada verso la finale di Coppa Italia per la Primavera della Roma. La formazione di Alberto De Rossi, infatti, ieri pomeriggio ha perso 2-0 a Verona la semifinale di andata contro l’Hellas. Per come si è sviluppata la partita, il risultato sarebbe potuto essere anche più ampio: il Verona, infatti, ha dominato il match, sbagliando un altro calcio di rigore con Sane e costringendo, nel finale, il portiere romanista Cardinali ad un intervento decisivo, che rende ancora possibile la qualificazione alla finale. Giovedì 19 – scrive ‘Il Corriere della Sera’ – al Tre Fontane, però, servirà un’impresa.