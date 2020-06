Perotti torna in gruppo, Pau pronto per la ripresa

Nuova settimana di lavoro e nuovo ciclo di tamponi per i calciatori giallorossi, che hanno ricominciato a correre ieri mattina a Trigoria. In vista della ripresa del campionato, Paulo Fonseca ha cominciato ad aumentare i carichi: gran parte della seduta, infatti, è stata dedicata alla resistenza e alle partitelle tattiche, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. La buona notizia per il tecnico portoghese riguarda l’argentino Diego Perotti, che è tornato a lavorare con il resto del gruppo dopo i problemi muscolari dei giorni scorsi. Ancora differenziato, invece, per Nicolò Zaniolo, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad una visita di controllo dal professor Mariani prima di tornare in gruppo, la prossima settimana. Lavora sempre a parte Pau Lopez, che si sta riprendendo dalla micro frattura al polso sinistro: contro la Sampdoria, alla ripresa, sarà regolarmente al suo posto.