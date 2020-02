Pellegrini salta almeno 2 gare. Perez, scatta il riscatto

Edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Poteva andare peggio a Lorenzo Pellegrini, sostituito dopo il primo tempo di Roma–Lecce e sottoposto ieri a esami strumentali, scrive “Il Corriere della Sera”. Salterà sicuramente le due trasferte di Gent (domani) e Cagliari (domenica), poi sarà monitorato giorno per giorno. A Cagliari, per squalifica, mancherà anche Gianluca Mancini. Il giudice sportivo ha confermato lo stop automatico alla decima ammonizione stagionale. La vittoria contro il Lecce ha sbloccato il riscatto di Carles Perez, che era condizionato alla conquista del primo punto in campionato. Al Barcellona andranno 11 milioni di euro, più un milione di prestito oneroso. Perez è stato intervistato da Radio Catalunya: “Devo dimostrare sul campo di valere quello che mi hanno pagato. Mi piace che abbiano scommesso su di me e voglio restituire questa fiducia. Non sono più il ragazzino della cantera, ma un professionista”.