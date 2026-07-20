C'è poi da chiudere il capitolo rinnovi. Dopo quelli di Dybala, Mancini e Cristante, fatto Summerville il ds D'Amico si concentrerà sulla firma di Pellegrini. Nessuno dentro la Roma vuole vivere un Celik-bis, con il turco a un passo dal prolungamento prima di andare alla Juventus, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Pellegrini oggi riprende ad allenarsi con un preparatore atletico, dopo che ha trascorso le vacanze in compagnia di un fisioterapista. Il classe 1996, come confermato da Gasperini, sta recuperando da un infortunio. Va trovata la quadra sulla durata, con l'agente che chiede un triennale. Le parti rimangono fiduciose, Pellegrini vuole restare e Gasperini lo aspetta.