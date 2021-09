Pellegrini e il rinnovo: nuovo incontro a Trigoria, ma servono altre puntate

Non c'è ancora la fumata bianca tra il centrocampista e i giallorossi

Non sono bastate le parole al miele di Mourinho e Totti a far firmare il rinnovo a Lorenzo Pellegrini. L'incontro di ieri tra i suoi agenti e la Roma a Trigoria è stato ancora una volta interlocutorio, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Per Pellegrini si tratta del contratto più importante, quello che lo accompagnerà fino ai 30 anni e quello in cui provare a monetizzare il più possibile. Per la Roma sarà invece un contratto guida, quello su cui "tarare" i prossimi rinnovi. La trattativa è serata, ma per la serenità di tutti sarebbe meglio non portarla troppo per le lunghe.