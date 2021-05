Pellegrini e Ibanez indisponibili con lo Spezia

La Roma dovrà fare a meno dei due giocatori per l'ultima partita del campionato.

Difficile che Paulo Fonseca recuperi qualcuno degli infortunati per l’ultima di campionato contro lo Spezia. I giallorossi non avranno nemmeno RogerIbanez, uscito contro la Lazio per un problema al flessore della gamba destra, e quasi certamente il capitano Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto scrive Gianluca Piacentini del Corriere della Sera, le condizioni del numero 7 saranno valutate nelle prossime ore. Chi scalpita è senza dubbio Nicolò Zaniolo, che in settimana andrà in Austria per l’ultima visita di controllo con il chirurgo Fink. Si aspetta con ansia il "pass" che lo faccia ritornare in gruppo. Quasi impossibile che Fonseca, alla sua ultima panchina romanista, possa convocarlo, anche se dovrebbe seguire comunque la squadra per stare con la sua famiglia che abita lì.