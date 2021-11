Pellegrini cancella i dubbi: si allena in gruppo con Kumbulla

I due sono quindi disponibili per la gara di domenica sera contro il Genoa

Buone notizie per José Mourinho. Dopo Nicolò Zaniolo, anche Lorenzo Pellegrini e Marash Kumbulla sono tornati ad allenarsi con il gruppo e sono quindi disponibili per la gara di domenica sera contro il Genoa, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il tecnico portoghese ritrova due pedine fondamentali in vista di una partita importantissima, nella quale i giallorossi devono riscattare la sconfitta di Venezia e non perdere altro terreno dal quarto posto, condizione indispensabile per un intervento sul mercato di gennaio da parte della proprietà. Il recupero di Kumbulla consentirà al tecnico di schierare di nuovo la difesa a tre con Mancini e Ibanez, considerando che quasi certamente non ci saranno terzini di sinistri di ruolo; Pellegrini, invece, giocherà alle spalle di Abraham. C’è da decidere solo se al suo fianco ci sarà Zaniolo, Mkhitaryan oppure nessuno dei due, con Shomurodov in coppia con il centravanti inglese. Chi sembra sicuro di una maglia è Stephan El Shaarawy, uno dei calciatori rivitalizzati dalla cura Mourinho, finora 6 gol in stagione tra campionato e coppa.