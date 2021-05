Pellegrini: “Avevamo staccato la spina”

Il capitano ha realizzato una doppietta, la prima in Serie A ed è salito a 10 gol in stagione

Ha festeggiato nel migliore dei modi le 150 presenze con la maglia della Roma, Lorenzo Pellegrini. scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il capitano ha realizzato una doppietta, la prima in Serie A ed è salito a 10 gol in stagione. “Purtroppo – le sue parole – inconsciamente avevamo staccato la spina, è vero. Vivendo da dentro lo spogliatoio posso dire che a nessuno piace perdere o se ne frega, ma nell’ultimo periodo in campionato non siamo stati noi stessi mentre in Europa League abbiamo fatto ottime prestazioni. Ora puntiamo a vincere contro l’Inter e il derby, partite importanti in cui dobbiamo confermare la nostra posizione, che non è quella in cui vorremmo stare. Saranno partite belle da giocare che vanno vinte, e noi daremo tutto“. Durante la partita ha dato tanti consigli ai giovani in campo, da Darboe fino a Edoardo Bove, che ha esordito ieri. “È stata – le parole del giovane centrocampista – un’emozione grandissima, che sognavo da bambino: spero sia solo il punto di partenza per una carriera lunga. Con i compagni in Primavera abbiamo fatto un grandissimo lavoro e ora stiamo raccogliendo i frutti“.