Pedro, Miki, Dzeko: la Roma trucca la carta d’identità

Siamo solo alla quarta giornata ma le gerarchie dell’attacco della Roma sembrano già definite, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

I titolari sono Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. Che in tre fanno 98 anni (34 il bosniaco, 33 lo spagnolo e 31 l’armeno) ma anche 4 gol (2 Dzeko e Pedro), 3 assist vincenti (tutti di Mkhitaryan) e 16 occasioni da gol create. Sono i tre tenori che Fonseca ha voluto fortemente e che costituiscono un reparto di grande tecnica ed esperienza.

Mkhitaryan e Pedro sono stati titolari 4 volte su 4, l’armeno ha disputato 340 minuti su 360 e lo spagnolo 339. Dzeko ha saltato la prima partita, quella “sciagurata” di Verona, finita 0-0 e poi persa 0-3 a tavolino per il pasticciaccio di Amadou Diawara, quando sembrava che fosse destinato alla Juve. Poi, però, chiuso il mercato, il centravanti bosniaco è stato titolare nelle altre tre partite – contro Juve, Udinese e Benevento – restando in campo per 262 minuti su 270. E ha ritrovato il gol, anzi due, che gli mancava in campionato dal 29 luglio (Torino-Roma 2-3). Carles Perez e Borja Mayoral devono essere bravi a sfruttare i (pochi) minuti che Fonseca mette loro a disposizione.