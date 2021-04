Pedro, lesione: out 10 giorni. Smalling ancora fuori

Domani contro l’Atalanta Paulo Fonseca dovrebbe mandare in campo un undici molto simile a quello che giocherà in Europa. Con alcune eccezioni legate alla speranza di recuperare alcuni titolari che contro i nerazzurri non ci saranno. I nomi sono quelli di Smalling e Spinazzola, che saranno sostituiti da Mancini, squalificato per la semifinale di andata, e Calafiori, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il difensore inglese, assente dal 7 marzo per un problema alla coscia sinistra, anche ieri ha svolto personalizzato. Ufficiale anche lo stop di Pedro: lo spagnolo è stato fermato da una lesione di primo grado e rimarrà ai box almeno per 10 giorni.