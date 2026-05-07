Operazione rinnovi

Gasperini ha presentato il suo piano per la Roma che verrà. Diviso in due punti. Il primo, da definire subito: mantenere il gruppo esistente , procedendo con il rinnovo dei contratti in scadenza di Celik, Pellegrini, El Shaarawy e Dybala . Fondamentale il secondo punto: intervenire il meno possibile sulla rosa , ma in maniera mirata. Dentro tre titolari, da 35-40 milioni , per fare il salto di qualità. A Gasperini - sottolinea Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - sono sufficienti l’esterno basso mancino e i due offensivi , destro e sinistro. I rinnovi dei contratti eviterebbero di spendere altri cartellini e al tempo stesso di abbassare del cinquanta per cento il monte ingaggi.

Dybala arriva a 18 milioni lordi, Pellegrini a 12, El Shaarawy a 5 e Celik a 4. Totale: 39 milioni circa. È possibile, al momento di trattare con ogni calciatore, scendere a meno di 20. Così: 4 milioni lordi a Dybala (più bonus legati alle presenze), 5 a Pellegrini, 2 a El Shaarawy e 5 a Celik (l’unico a poter sperare nell’aumento di stipendio con il decreto crescita). Quindi 16 milioni che possono lievitare - di poco - con i bonus. Chi accetta resta, chi pretende di più è libero di trovarsi un’altra sistemazione. Nel piano di Gasperini entrano anche le plusvalenze. Le proiezioni, se ne stanno occupando Morrow e Lombardo, prevedono dismissioni per 50-60 milioni. Gian Piero è stato inequivocabile: la cessione di qualsiasi titolare - Svilar, Ndicka, Koné, Pisilli, Soulé - andrà coperta con l’arrivo di un giocatore dello stesso livello.