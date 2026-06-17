Un caldo pomeriggio di giugno ha cambiato le sorti della Roma. Il comunicato Uefa ha aperto nuovi scenari per il futuro del club giallorosso. Il primo punto da analizzare è la multa: 6 milioni inflitti al club per non aver rispettato un obiettivo intermedio del settlement agreement sui parametri di sostenibilità finanziaria. Una cifra contenuta e già messa in preventivo dai Friedkin. Il bicchiere, però, va visto mezzo pieno. La Uefa valuterà in maniera positiva il lavoro svolto negli ultimi anni. Il miglioramento è stato evidente. E questo potrebbe rappresentare l’ultimo passaggio sotto il controllo così stretto dell’organo europeo. Non significa, però, che la Roma non dovrà vendere. L’obiettivo dei 50 milioni entro il 30 giugno resta. Ma cambia lo scenario. C’è più spazio di manovra rispetto al passato. Una flessibilità che fino a poco tempo fa non c’era. E questo, oggi, gioca a favore del club giallorosso.

40 milioni potrebbero bastare

Soulé o Koné: chi va via?

L’obiettivo resta quello di raggiungereSenza ulteriori stratagemmi. Questi soldi arriveranno dalle uscite. Ora però c’è un. E non va sottovalutato. I progressi della Roma sono stati valutati positivamente dalla Uefa. Per questo il club giallorosso potrebbe anche fermarsi poco sotto la soglia, intorno aiCosa comporterebbe questo scenario? Una maggiore flessibilità da parte della Uefa. Con la possibilità di una sola, di entità contenuta, per il mancato raggiungimento del target pieno. È uno scenario che prende forma. Ma non è ancora realtàUn big dovrà partire. Un giocatore di valore. Resta da capire chi sarà.Non sembra esserci un’alternativa reale. Sono i due giocatori con più mercato e con le valutazioni più alte. Tolto Svilar, considerato incedibile per ovvie ragioni, sono loro a poter risolvere il nodo plusvalenze. Naturalmente andranno considerate anche le altre uscite minori. Dafino ad. Cessioni utili a completare il quadro e a raggiungere la cifra richiesta.preferirebbe sacrificare Soulé rispetto a Koné. Ma non è una scelta personale. È una questione di bilancio. E la posizione del francese non è più così solida.. Il club inglese osserva da vicino il centrocampista. E ci sarebbe già una base di intesa tra le parti. La Roma chiede circa 50 milioni per Koné. Se i Gunners dovessero arrivare a quella cifra, l’operazione potrebbe sbloccarsi.ha invece una valutazione intorno ai 40 milioni. Piace in Germania, Spagna e Premier. Le pretendenti non mancano, ma al momento mancano offerte concrete.. E uno dei due dovrà partire.