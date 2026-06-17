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Una sanzione contenuta. L'Uefa aiuta i giallorossi con Greenwood

L'Uefa ha parlato. Lo ha fatto con un comunicato ufficiale: sono 6 i milioni di sanzione per la Roma. Il club giallorosso è stato punito per aver mancato un obiettivo intermedio del settlement agreement legato ai parametri di sostenibilità finanziaria. Una cifra comunque attesa e già messa in conto. E guardando il bicchiere mezzo pieno, qualcosa cambia. In positivo. Sia sul fronte delle plusvalenze, sia su quello del mercato in entrata. Greenwood, infatti, si avvicina. Il Marsiglia è stato colpito da sanzioni più pesanti e dovrà generare ulteriori risorse entro il 30 giugno. L’inglese, quindi, potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla Capitale. Chi sembra destinato a restare è Celik. Il rinnovo del turco è vicino. Manca solo qualche dettaglio prima della fumata bianca. In entrata, invece, si allontana Tel. Il francese è considerato centrale nel progetto di De Zerbi. E il suo futuro sembra ancora legato al calcio inglese.

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