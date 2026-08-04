El Aynaoui, maxi-giro di campo e poi si ferma: il siparietto con lo staff di Gasperini

Topo il 4-1 incassato dal Cardiff city, stasera torna in campo la Roma. Alle 20 (ora italiana, tv su Dazn) la squadra di Gasperini affronta il Newport County, formazione della League Two (4" divisione inglese) al Rodney Parade di Newport, in Galles. Un nuovo test per saggiare la condizione del gruppo, a meno di tre settimane dall'esordio in campionato, e vedere l'esordio del nuovo acquisto Koulierakis. A meno di sorprese non ci sarà Wesley, che nell'amichevole di sabato ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia destra, scrive Il Corriere della Sera. Può tornare in campo invece El Aynaoui, ancora assente Pisilli, a cui servirà qualche giorno per recuperare del tutto dalla lesione al soleo.