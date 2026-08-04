Neil El Aynaoui è pronto per il grande salto. Una stagione, quella scorsa, piena di alti e bassi ma nel finale è stato assoluto protagonista per la corsa Champions. Ora è a disposizione di Gasperini dopo l'ottimo Mondiale disputato con il Marocco. Ha saltato le prime due settimane di ritiro ed è tornato con un piccolo problema al ginocchio sinistro. Nulla di grave, si allena in gruppo e per trovare subito la miglior condizione fisica svolge anche delle sessioni extra. A fine allenamento si defila dal gruppo e corre per il centro sportivo passando per i boschi dell'immenso quartier generale della nazionale gallese di rugby. È seguito costantemente dallo staff di Gasperini ed è tra quelli che si sta mettendo in mostra anche nelle partitelle. Due le reti due giorni fa: una di testa su un bel cross di Cherubini e l'altro con un tiro da fuori area. Proprio le reti gli sono mancate lo scorso anno. Era arrivato dal Lens con l'etichetta di centrocampista goleador (8 in 24 partite), con la maglia della Roma ne ha realizzate solamente due: una in campionato e una in Europa League. L'Aston Villa ha chiesto informazioni ma il suo futuro è a tinte giallorosse.

In attesa di Koné c'è El Aynaoui

Gasperini continua a perdere i pezzi a centrocampo. Bah ha riportato la rottura del crociati,è ancora ai box e Koné tornerà solamente il 10 agosto. Il francese, però, è sempre al centro del mercato, su di lui c'è il Manchester United che non ha ancora affondato il colpo.vuole provare a scalare le gerarchie e ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Roma di