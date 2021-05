Non solo Fonseca, domenica è l’ultima per diversi giocatori

L'ultimo atto di Mirante, Juan Jesus e Bruno Peres. Futuro incerto per Dzeko e Mkhitaryan

Quella di domenica sera (ore 20:45, arbitra Pezzuto) contro lo Spezia, potrebbe essere l’ultima partita con la Roma per molti giocatori in rosa. A partire da Paulo Fonseca e dal suo staff, che saluteranno dopo due anni fallimentari dal punto di vista dei risultati. Sarà l’ultimo atto anche per i calciatori in scadenza per i quali non è previsto un rinnovo: il portiere Mirante e i difensori Juan Jesus e Bruno Peres. Il primo, 38 anni, potrebbe ritirarsi, l’ex difensore dell’Inter dovrà trovarsi una nuova squadra mentre Bruno Peres ha già raggiunto un accordo con i turchi del Trabzonspor. Come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, potrebbe essere l’ultima apparizione anche per alcuni calciatori che hanno ancora un anno di contratto, come Santon, Fazio o Pastore. I primi due erano finiti sul mercato già la scorsa estate mentre il Flaco, legato alla società giallorossa fino al 2023, potrebbe decidere di tornare in Argentina.Un discorso a parte per Dzeko e Mkhitaryan: il primo sta riflettendo sulla possibilità di trasferirsi ai Los Angeles Galaxy, il secondo se far valere il rinnovo automatico con la Roma, che si è attivato già a gennaio, o se trasferirsi altrove.