No di Azmoun. A caccia di Shomurodov

L'offerta della Roma per Azmoun è stata respinta al mittente dallo Zenit. Come scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, il club di San Pietroburgo avrebbe potuto scegliere il cartellino di uno tra Olsen, Pedro e Nzonzi da inserire nella trattativa. Alla fine l'attaccante potrebbe passare al Bayer Leverkusen, più avanzato nella trattativa. Così i giallorossi hanno chiesto informazioni al Genoa per Eldor Shomurodov: 8 gol in 31 presenze nello scorso campionato. Preziosi lo valuta 20 milioni di euro, cifra ritenuta alta dal club dei Friedkin. Tra i nomi accostati alla Roma anche quello di Sorloth che però non è considerato una prima scelta.