Brutta sorpresa ieri pomeriggio per Ilary Blasi: la moglie di Francesco Totti aveva parcheggiato la sua Smart nella Ztl ma era sprovvista del permesso. I vigili – riporta il “Corriere della Sera” hanno multato l’ex conduttrice de “Le Iene” in via Capo le Case: la macchina della showgirl era stata già caricata sul carro attrezzi, ma pagando la multa è riuscita a far scaricare la sua city car dal carro attrezzi.