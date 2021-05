Muriqi 20 milioni, Mkhitaryan 3 e Pedro 0: il “costo” del derby è salato

Il bilancio di Roma–Lazio 2-0: un gol annullato per Muriqi, due gol veri di Mkhitaryan e Pedro. Il costo a bilancio di Muriqi: 18.352.192 euro più 1.477.671 di intermediazione, totale 19,8 milioni e rotti, scrive Massimo Perrone sul Corriere...

Il bilancio di Roma–Lazio 2-0: un gol annullato per Muriqi, due gol veri di Mkhitaryan e Pedro. Il costo a bilancio di Muriqi: 18.352.192 euro più 1.477.671 di intermediazione, totale 19,8 milioni e rotti, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Quello dei due romanisti: zero euro per Pedro, 3 milioni per Miki. Trofei vinti in carriera: 25 Pedro, compresi un Mondiale e un Europeo con la Spagna; 19 Mkhitaryan; zero Muriqi. In questa stagione i due romanisti che hanno deciso il derby hanno segnato 19 gol: l’armeno 13, togliendogli quello in Coppa Italia annullato dallo 0-3 a tavolino, e lo spagnolo 6. Muriqi ne ha fatti 2, entrambi all’Atalanta, fra campionato e coppa. Allargando il discorso a tutti i nuovi acquisti: i romanisti ne hanno fatti 40 su 97, cioè il 47% abbondante, mentre i laziali ne hanno segnati 4 su 78, cioè il 5% del totale.