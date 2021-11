Mourinho: “Troppi errori nostri, ma negati due rigori clamorosi”

Il tecnico furioso nel post partita: "Non abbiamo fatto un grande match, ma mancano due penalty nettissimi"

Se il piano era vendicare il vergognoso 1-6 subito in Norvegia, è fallito: ieri sera la Roma non solo non è riuscita a riscattare la sconfitta di quindici giorni fa in Norvegia ma ha pareggiato 2-2 all'Olimpico contro il Bodo, complicandosi non poco la strada verso la vittoria del girone, che vede i norvegesi ancora in testa con 8 punti, uno in più rispetto alla formazione giallorossa, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Mourinho a fine partita è furioso, ancora una volta, con l'arbitro che non ha fischiato due rigori per lui netti per i giallorossi: "Il risultato ci va stretto anche se non abbiamo fatto una grande partita. Per noi c'erano due rigori nettissimi". Il migliore dei giallorossi è stato El Shaarawy, autore del gol del momentaneo 1-1: "C'è bisogno di più cattiveria per chiudere suito le partite" ha spiegato poi il Faraone.