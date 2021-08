Mourinho riporta la Roma in Europa: “Per me è come giocare la Champions”

Lo Special One è pronto a cominciare la nuova stagione con i giallorossi

Oggi la Roma esordisce nella neonata Conference League contro i turchi del Trabzonspor (con gli ex Gervinho e Bruno Peres, più Hamsik e Cornelius) ma l’attenzione è su José Mourinho, come scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Scherzando, c’è chi dice che Mou abbia accettato la Roma per completare la bacheca dove ci sono già la Champions, la Coppa Uefa e l’Europa League. Come sempre, José Mourinho chiede il massimo impegno alla sua squadra: “Non voglio fare nessuna differenza tra competizioni, la priorità per me è sempre la prossima partita. Dimentichiamo la competizione, pensiamo solo che vogliamo vincere ogni partita. Non è impossibile avere questo modo di approcciarsi a ogni incontro. Siamo consapevoli delle difficoltà: non sembra un playoff di Conference League. Se vedi le squadre sembrano di Europa League, per non dire di Champions. Sarà un peccato che giovedì una delle due sarà fuori, perché sono squadre di qualità“.