Mourinho: “La Roma non è candidata a niente: ho un triennale, 3 mesi sono pochi”

Il tecnico: "È vero che abbiamo avuto problemi difensivi, dai terzini mi aspetto sempre un po’ di più. Serve più fiducia nel giocare"

Il concetto lo aveva già esposto, ma mai con questa nettezza, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Parole di José Mourinho: “Non metteteci nello stesso gruppo di squadre che hanno finito negli ultimi due anni con 20 punti più di noi. La Roma non è candidata a niente. Siamo solo candidati a vincere la prossima partita". Non è una reazione a caldo dopo la sconfitta contro il Verona, la prima dopo sei vittorie consecutive tra campionato e Conference League. Sono passati tre giorni, c’è stato il tempo di analizzare la partita e parlare con la squadra. Per questo la conferenza stampa pre-Udinese è una pietra miliare, almeno fino a gennaio: “Voi mi avete visto esultare per una vittoria speciale per me (il 2-1 al Sassuolo, con gol di El Shaarawy nel recupero, in occasione della panchina numero 1.000 per lo Special One; ndr). Mi avete visto euforico un minuto in due mesi, per il resto sono sempre stato tranquillo ed equilibrato. Nello stesso modo non sono depresso dopo una sconfitta. Ho detto alla squadra: dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione. Qui non c’è posto per l’euforia o per la depressione".