Mourinho fa 200 panchine nelle Coppe

Duecento panchine nelle coppe internazionali. È il traguardo che Mourinho toccherà domani sul campo dello Zorya, la squadra ucraina che era in “serie C” quando lui esordì in Europa il 28 settembre 2000, con il Benfica, pareggiando 2-2 a Lisbona contro l’Halmstads, nel 1° turno di Coppa Uefa, non riuscendo a rimontare il ko per 2-1 in Svezia che gli aveva lasciato in eredità il suo predecessore Heynckes, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Poi si è ampiamente rifatto, Mou, vincendo 2 Champions (Porto 2003-04, Inter 2009-10), una Uefa (Porto 2002-03) e un’Europa League (Manchester United 2016-17). Il dettaglio delle panchine: 151 in Champions, 42 in Uefa/Europa League, 3 nella Supercoppa europea e questa sarà la quarta in Conference League, contando i preliminari. Divise per squadra: 60 Chelsea, 36 Real Madrid, 31 Porto, 30 Man United, 21 Inter, 17 Tottenham, 4 Roma (compresa quella di domani), 1 Benfica. Bilancio: 112 vittorie, 44 pareggi e 43 ko. Media punti 1,91, inferiore com’è naturale rispetto al 2,11 delle sue 1.004 partite campionato + coppe. In Ucraina punterà alla 4ª vittoria su 4 gare, impresa già riuscita con il Chelsea (2004-05), il Real Madrid (2011-12, poi arrivò a 6) e il Tottenham (2020-21).